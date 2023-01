Tubakafirmad peavad hakkama Hispaanias miljoneid konisid koristama

Hispaania uued keskkonnanõuded tähendavad, et tubakaettevõtteid sunnitaks maksma miljonite konide koristamise eest, mille suitsetajad iga-aastaselt maha viskavad, vahendas The Guardian. Uus seadus hakkab kehtima täna ning on osa paketist, mille eesmärk on vähendada jäätmeid ning tõsta nende ümbertöötlemist. Nii täidab riik Euroopa Liidu direktiivi, mille üks eesmärk on sundida reostajaid ise oma segadust koristama.