Raha võim: Saksa politsei tühjendab söekaevanduse tarbeks küla aktivistidest

Tuhat politseiniku kogunes üle Saksamaa, et aktiviste laiali ajada.

Kolmapäeval alustas Saksa politsei keskkonnaaktivistide eemaldamist Lützerathi külast, mis lammutatakse avatud pruunsöekaevanduse laiendamiseks. Aktivistid on kasutusele võtnud meetmed, nagu tunnelitesse ja onnidesse varjumine, et kaitsta peaaegu 900-aastase ajalooga küla kurvast saatusest. Sotsiaalmeedias on kajanud väited, mille kohaselt sundisid politseinikud külast lahkuma nii ajakirjanikud kui meedikud, jättes protestijad abita.