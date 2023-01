Valgas katsetatakse Eesti-Läti ühist pandipakendisüsteemi

Projektijuhi Laurina Šinkejeva sõnul on kahe riigi ühise panditagastamise võimaluse loomine alles idee ning selle väljatöötamine algusjärgus. „Pikk tee on veel minna, et ühine süsteem päriselt tööle rakenduks. Meie pandiraha süsteem on edukalt toiminud juba 2005. aastast ning see on hea viis ühekordset pakendit kvaliteetselt koguda ja uuesti ringlusse võtta. Paljud riigid liiguvad meie eeskujul ning tulevikus näeme pandipakendite süsteeme ka teistes Euroopa riikides. Saavad need ühtseks süsteemiks ja millisel moel, on täna veel vara öelda,“ ütles Šinkejeva.