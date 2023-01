Eesti ettevõtjad käivitasid esimese e-poodide pakendite ringlussüsteemi

E-kaubanduse pakendite ringlussüsteem kannab nime Tango ja selle algatajad ning edasiarendajad on Eesti üht suuremat pakiautomaatide võrgustikku Smartpost haldav logistikafirma Itella Estonia ja roheidufirma Ringo Eco, mis on edukalt käivitanud sarnase tagastussüsteemi korduvkasutavate toidunõude valdkonnas. Neljapäeval alanud pilootfaasis paigaldati Tango tagastuskastid 15 Itella Smartposti pakiautomaadi juurde üle Eesti, kuid lähikuudel on kavas laiendada tagastuskastide võrgustik kõigi 257 Smartposti pakiautomaadi kõrvale.

Algatuse eesmärk on tuua rohepööre e-kaubandusse ja vähendada hüppeliselt ühekordse kartongi kasutamist.

Itella Estonia juhi Meelike Paalbergi hinnangul on algatuse eesmärk tuua rohepööre e-kaubandusse ja vähendada hüppeliselt ühekordse kartongi kasutamist. „E-kaubanduse populaarsus on kõikjal maailmas tõusuteel ja see tekitab igal aastal järjest rohkem pakendijäätmeid. Eestis saadeti 2022. aastal e-poodidest klientidele pakiautomaatidesse umbes 12,4 miljonit postipakki, millest suuremat osa pakendeid kasutatakse ainult üks kord. Korduvkasutatavate pakendite kasutusele võtmine loob e-kaubanduse ettevõtetele võimaluse vähendada oluliselt valdkonna keskkonnaalast jalajälge,“ lausus Paalberg.

Loodusele parem

Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski sõnul loob Tango tagastussüsteem võimaluse, et ühte karpi või kotti saaks e-kaubanduses kauba saatmiseks kasutada kuni 50 korda. „Pea kõik kaubandusettevõtted otsivad täna võimalusi oma keskkonna-alase jalajälje vähendamiseks ja korduvkasutusega pakendite süsteem pakub selleks ühe hea võimaluse. Erinevad uuringud näitavad, et roheline mõtteviis on järjest olulisem ka lõpptarbijate jaoks ning eelistatakse neid kaupmehi, kes selliseid valikuid tarbijatele võimaldavad,“ rääkis Balõnski. „Meie lähiaja eesmärgiks on ühelt poolt suurendada Tango süsteemiga liitunud e-poodide arvu ja teisalt laiendada tagastuskastide võrgustikku kaubanduskeskustes ning suuremates büroohoonetes.“