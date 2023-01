JÄRGMINE PÕLVKOND | Tomatisupp maalile ja politsei käevangu. Provokatiivne aktivism ei peagi kõigile meeldima

Täpne annus provokatsiooni

Kunstimaailmas ja meelelahutuses rakendatakse provokatsiooni väga eduka vahendina edu saavutamiseks. Ometi sellest efektiivsest tähelepanu tõmbamise meetodist üksi ei piisa, vaid peab lisanduma kõigele muule – tööle, andele ja sisule. Paljud kunstnikud on ajalukku kirjutatud just tänu nende piire kompavatele ja šokeerivatele teostele.

Üks näide teiste seast on kurikuulus performance’i teos „Shoot“ (1971) Chris Burdenilt, kus ta lasi ennast mitte-surmavalt õlga tulistada. Täpselt nii vallutab maailma ka eesti laulja Tommy Cash, jahmatavate ja tähelepanu tõmbavate motiividega, mis kompavad tabude piire. Kuigi suur hulk inimesi ei pruugi sellist kunsti sallida, täidab provokatsioon autorite jaoks asendamatut funktsiooni.

Nagu toitu ei saa üle maitsestada, peab ka provokatsioon olema äärmiselt täpses annuses. Üle piiri minnes toitu ära ei sööda ning järgneb boikoteerimine ja tühistamine. Nii juhtus piire kompava moemaja Balenciagaga, kelle kampaania fotodel näidati lapsi, kes hoidsid käes BDSM stiilis rihmades mängukarusid. Ühest küljest võib seda näha kui tunnetuslikku kontrasti lapselikkuse ja raju pungi vahel, ent teiselt poolt paistab lubamatu laste seksualiseerimine kuni pööraste pedofiilide salaühingu vandenõuteooriateni välja.

Šokeerimisest üksi ei piisa

Kõigile mitte meeldimine kuulub provokatiivsete meetodite juurde, sest kui see nii poleks siis see enam oma funktsiooni ei täidaks. Õigel ajal ja õiges kohas on šokeerivad motiivid suurepärane meetod, millega sõnumit edastada. Ent see peab lisanduma ja lisandubki tööle, mida kliimaaktivistid üle maailma juba pikemat aega väsimatult teevad - lõputud teaduslikud uuringud, artiklite kirjutamine ja muu teavitustöö, kliima teemaliste filmide ja muu kunsti tootmine, rahumeelselt protestimine, valitsuse liikmetega läbirääkimine jne.

