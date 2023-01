Rohepoliitika eestvedaja: rohepöörde tegemine ei ole valik, aeg tiksub meie kahjuks

Saatejuhid Mart Valner ja Madis Vasser uurisid saatekülalistelt, kuidas nemad rohepööret mõistavad. Kristi Klaas näeb rohepööret kui majanduse ja ühiskonna ümberkujundamist kolme eesmärgiga: vähendada negatiivset keskkonnamõju, tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja pakkuda inimeste kvaliteetset elu puhtas keskkonnas. Riigikantselei rohepoliitika nõuniku Ivo Krustoki hinnangul tähistab rohepööre laiemat muutust ühiskonnas, aga lõpuks on see iga inimese teha, kas tal seostub see sõna hirmude või võimalustega.