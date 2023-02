INTERVJUU | Ukraina maailmakoristuspäeva juht: hoiame kodu korras, et saaksime võidu tähistamiseks kõik külla kutsuda

Ukrainlaste vaim on murdmatu. Kuigi sõda on nende riigis kestnud varsti juba aasta, ei takista see neid oma kodupaiku koristamast või leidmast viise elektrita jäämise korral midagi looduse heaks ära teha. Mullu 17. septembril toimunud maailmakoristuspäeval võttis kodumaa prügist puhastamise ette 119 000 ukrainlast ning Let’s Do Iti Ukraina haru tänavune ajakava on tihedalt tegevust täis. Organisatsiooni juhil Julia Marhelil on kindel sõnum: „Kui meie saame sellega hakkama, siis ei saa see teile mingeid raskusi valmistada.“