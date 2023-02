Kliimapoliitika ekspert: Eesti vajab süsinikueelarvet, et ohjata keskkonnakriiside tagajärgi

Aina enam on näha, kuidas ettevõtted ja erakonnad soovivad ennast haakida sõnade külge nagu roheline üleminek, taastuvenergia, säästlikkus ja rohepööre. Ettevõtluses on kasutusele läinud ESG termin, mis tähendab jätkusuutlikku, vastutustundlikku lähenemist äri majandamisele lähtudes keskkonna-, sotsiaal,- ja juhtimisstandardite kogumist. Nagu näha hõlmab see endas nn rohelist komponenti. Kuid nagu on ka ESG-ga, mis peegeldab ettevõtete puhul minevikku ja jääb reaalsest olukorrast alati sammu maha, on oht, et ka Eesti jääb Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide täitmisel jäädavalt rongist maha ja aeg 1,5-kraadilise soojenemise ära hoidmiseks saab ümber.