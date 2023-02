Superrikkad aina rikastuvud. Neile kuulub juba 2/3 kogu maailmas loodud jõukusest

2022. aastal teatas Maailmapank, et maailm ei suuda saavutada oma eesmärki kaotada äärmuslik vaesus aastaks 2030. Samuti teatati, et globaalne progress äärmise vaesuse vähendamisel on peatunud – kätte on jõudnud hoopis suurim tõus globaalses ebavõrdsuses ja ulatuslikuim tagasilangus võitluses vaesusega alates Teisest Maailmasõjast. UNDP leidis esimest korda, et inimareng on langenud üheksas riigis kümnest.