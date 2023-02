Robin Juhkental: rohepööre peab olema lahe, absurdselt suure autoga sõitmine mitte

Robin Juhkental arvas, et rohepöörde tegemine õnnestub, kui see tundub inimestele laheda tegevusena. Samas näiteks prügi mitte sorteerimist või absurdselt suure autoga sõitmist võiks tema hinnangul hukka mõista. Heiko Leesment leidis, et rohepööre ja roheline mõtlemine ei saa olla luksuskaup, aga täna on, sest roheline eluviis ei ole kõigile taskukohane.