KOHEPÖÖRE | Johanna Maria Tõugu: kui räägid Eestis majanduskasvu lõppemisest, oled nõdrameelne või hipi

Keskkond meie ümber on hävinemas tormilise tempoga. Ka Eestis kimbutavad üha sagenevad tormituuled, kuumalained ja üleujutused. Kas veerema hakanud lumepalli on veel võimalik peatada? Just seda küsis Eesti Päevaleht koostöös Fridays For Future Eesti noortega valimistel osalevate erakondade käest enne riigikogu valimisi.