KOHEPÖÖRE | Sotside aseesimees: eestlased peavad liha tarbimist vähendama

Sarja „Kohepööre“ kaheksandas ja viimases intervjuus vastas küsimustele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Lauri Paeveer. Täispikka intervjuud Lauri Paeveeriga saab lugeda Eesti Päevalehe Roheportaalist või kuulata Delfi Taskust.

Teaduslik üksmeel ütleb, et nüüdseks on praktiliselt võimatu hoida kliimasoojenemisest alla 1,5 kraadi. Selle mõjud on juba Eestis kohal: meil on tugevamate kuumalainetega suved, tugevamad paduvihmad ja tormid, mistõttu me ei saa enam rääkida ainult kliimamuutuste pidurdamisest. Peame rääkima ka kliimamuutustega kohanemisest. Mida on Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal plaanis teha selleks, et hoida Eesti inimesi kliimamuutuste kõige hullematest tagajärgedest?

Nagu sa ise väga õigesti ütlesid: ära hoida on juba keeruline, pigem räägimegi täna ikkagi leevendamisest. Võib-olla mõne nädala tagused lumesajud (Torm Birgit – toim.) tõid selle veel eriti hästi esile. Küsimus ei ole ainult selles, et suviti oleks suuremad paduvihmad, vaid ka talvel kipub niiskus tulema lühikese aja jooksul korraga alla. Need ongi väljakutsed ja lihtsat lahendust ei ole.

Mida me veel saaksime teha? Alustame elamute planeerimisest. Veel kümmekond aastat tagasi korterelamute rajamisel keegi väga selle peale ei mõelnud, et meil oleks vaja neid ka jahutada. Eestis oleme ikkagi harjunud, et oleme põhjamaa, et meil on siin jahedam kui Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Aga näeme, et kuumalained on meie juurde jõudnud.

Linnaplaneerimises on kindlasti üks võtmekoht, kuidas vältida suurte asfaldisaarte ehk kuumasaarte tekkimist ja kuidas saaksime tekitada sinna tasakaaluks hoopis rohesaari. Ka see on teada, et puude varjus on oluliselt meeldivam, seal on temperatuur kuni 15 kraadi jahedam kui lauspäikese käes. Need on nüansid, mida linna ja taristuid planeerides peame juba praegu tõsiselt arvesse võtma.