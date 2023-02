Raport: Eestlase keskkonnajälg on eurooplase omast kolmandiku võrra suurem

Arenguseire Keskuse ekspert Magnus Piirits tõi välja, et teadlaste hinnangul tekib suur risk elu- ja looduskeskkonna säilimisele, kui inimesed ületavad Maa taluvuspiiri rohkem kui kahekordselt. Eesti elaniku keskmine keskkonnajälg ületab Maa taluvuspiiri 3,8 korda. „Piltlikult öeldes elame ja tarbime täna justkui planeete oleks meil kolm, mitte üks. Kõige suurem süüdlane selles on Eesti energia- ja soojamajandus, mille suurt keskkonnamõju on Maa taluvuspiiridesse jõudmiseks vaja ulatuslikult vähendada. Siiski saab ka igaüks ise oma keskkonnajälge vähendada. Näiteks süüakse Eestis rohkem liha, kui toitumisnõustajad soovitavad, ning ka seadmete tarbimine on Euroopa keskmisest kõrgem,“ ütles Piirits.

Keskmise Eesti elaniku toidulaual olevast annab suurima keskkonnajälje sealiha. Liha tarbimine vähendamine kuni toitumisnõustajate poolt soovitatud tasemeni vähendaks eestlaste keskkonnajälge 0,2 punkti võrra. Suurima keskkonnamõjuga toiduained on lisaks sealihale ka šokolaad ja juust.

Euroopa keskmisest suurem keskkonnajälg tekib ka Eesti elanike tarbitavast küttest ja elektrist. Ühelt poolt on see seotud Eesti jahedama kliima ja suurema küttevajadusega, kuid teiseks põhjuseks on Eestis levinud puiduga kütmine. „Tiheasustusega asulates on puiduga kütmine tahkete peenosakeste õhkupaiskumise tõttu saastav ja hingamisteede haigusi tekitav. Puukütte keskkonnajälg on ühe KWh kohta võrreldes maagaasiga kaks korda suurem. Kui pooled puiduga kütvatest Eesti elanikest läheks üle kaugküttele, väheneks meie keskkonnajälg 0,4 punkti võrra,“ tõi Piirits näite ning lisas, et kuigi inimesed saavad tarbimist muutes oma keskkonnajälge mõnevõrra mõjutada, annab suurema efekti siiski uute rohetehnoloogiate ja lahenduste rakendamine.

