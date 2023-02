JÄRGMINE PÕLVKOND | Miks ma pean kogu aeg tööl olema?

„Kes saab sinust siis, kui pead hakkama raha teenima?“ on täpsem vaste lastele pidevalt esitatavale küsimusele: „Kelleks sa tahad saada?“ Töölise roll ja kohustuslik rahateenimine on nii sügavalt meie olemusse sisse graveeritud, et defineerime kogu enda olemust töönimetuse kaudu ja sunnime lapsigi seda tegema.