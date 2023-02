Raport: Eesti majandus võimendab keskkonnakriisi järjest enam

Töötlev tööstus vähendas heidet

Piirits rõhutas, et arvestama peab, et majandusharud on omavahel tugevalt seotud ning ühe haru toodang on teisele sisendiks. „Näiteks elektritootmisel tekib Eestis miljoni euro lisandväärtuse loomiseks 6 802 tonni kasvuhoonegaase, kuid elekter on kõigi teiste harude jaoks oluliseks sisendiks. Samuti on suhteliselt madal ehitussektori heide, kuid märksa kõrgem on see sektorile sisendeid pakkuvas ehitusmaterjalide tootmises,“ tõi Arenguseire Keskuse ekspert näite.