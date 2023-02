ROHEKOMPASS | Kuidas orienteeruda erakondade energeetika- ja kliimalubadustes?

Arengukoostöö Ümaralaua juht Susanna Veevo ütles, et on oluline, et Eesti inimesed teeksid valimistel teadliku otsuse oma esindajate osas. „Erakondade rohekompassi abil on inimestel lihtsam orienteeruda valimisprogrammides kliima- ja keskkonnapoliitikate nurga alt. Järgmine Riigikogu koosseis peab silmitsi seisma paljude kriisidega, muuhulgas ka kliima- ja energeetikakriisiga. Lisaks tuleb teha strateegilisi otsuseid kliimaseaduse, taastuvenergia ja rohelise ülemineku osas, tuginedes tõenduspõhistele andmetele. Seega on varasemast veelgi kriitilisem, et valijad hääletaksid vastavalt erakondade roheprogrammidele ning nende keskkonnapoliitikate alasele võimekusele. Rohekompass on valiku tegemisel heaks tööriistaks kõikidele Eesti kodanikele.“