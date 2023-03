Millised erakonnad mõistavad, et majandus saab kasvada ainult kellegi ärakasutamise najal?

Kestlikkus on kindlasti teemaks käimasolevatel Riigikogu valimistel. Järgnevalt anname ülevaate kaheksa suurema erakonna valimisprogrammidest läbi tasaarengu (degrowth) prisma. Ennetavalt võib öelda, et erinevalt Prantsusmaast või Hispaaniast Eestis täielikku „tasaarengu parteid“ täna paraku ei ole. Siiski on meie harjutus oluline, et seada latt edaspidiseks, isegi kui see on hetkel äärmiselt madalal.