JÄRGMINE PÕLVKOND | Ma olen keskkonnaaktivist ja mul on suva, kas sa kasutad riidest kotti. Aga palun mine valima

Eesti looduse eest teeb otsuseid riigikogu, mille valimisel on iga hääl oluline.

Keskkonnaprobleemidest kõneledes toovad inimesed tihti teemaks selle, kas nad kasutavad riidest kotti või unustavad selle koju, kas nad sorteerivad prügi ja sõidavad vahel ühissõidukiga. Kõik need tegevused aitavad loodust hoida. Aga kõik need on üsna väikese mõjuga.