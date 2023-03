Noored nõuavad kliimaseaduse loomist

„Seadusesse tuleb kirja panna selged eesmärgid igale valdkonnale ja viisid, kuidas eesmärkide poole liikuda. Nii saame ühiskondliku kokkuleppe, mis pakub rahvale selgust ja ettevõtjatele kindlust,“ rõhutas Fridays for Future Eesti aktivist Kertu Birgit Anton.

Seaduses peab sisalduma eesmärk, et Eesti saab 2035. aastaks kliimaneutraalseks.

„Kuna kliimaseadust ei ole, sõltub kliima kaitsmine paljuski poliitilistest tuultest. Mõne valitsuse arvates on kliimamuutused vaid vandenõu, teine mõistab kliimakriisi pakilisust,“ ,“ sõnas Fridays for Future Eesti aktivist Kaia Konsap. „Nõnda on inimestel väga raske näha ette, millal kaob nende töökoht põlevkivisektoris või millise ettevõtte rajamisse tasub investeerida.“