Keskkonnaministeeriumi nõunik: olukord, kus nutiseade muutub kasutuks tarbijast olenemata, on ulatuslik probleem

Uus on alati parem. Seda väidab meile pidev tehnoloogia areng – igal uuel telefonimudelil on paar megapiksli võrra parem kaamera või paindlik ekraan. Harvad pole ka juhused, kus isegi kui tahaks oma nutisõpra kasutada kauem kui mõned aastad, paistab see võimatu, sest tootja lõpetab tarkvarauuenduste pakkumise või parandamine on kallim kui uus seade. Ent on ka olukordi, kus tarbijal ei olegi muud võimalust kui leppida jäätmete tekitamisega.