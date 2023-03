Miks Rohelised valimistel põrusid? „Nad magasid oma võimaluse juba mitu aastat tagasi maha“

Keskkonnaga seotud teemad on rohkem pildis kui eales varem. Euroopas on roheline erakond valitsuses kaheksas riigis, parlamendis üle kahekümnes. Ometi kogusid Eestimaa Rohelised tänavustel riigikogu valimistel peaaegu kaks korda vähem hääli kui neli aastat varem. Kas eestlased polegi loodusrahvas või on asi erakonnas?