Kuidas ma kellegi ülejääke sõin ehk Tipprestoran võitleb äärmuslike meetoditega toiduraiskamise vastu

Toit! Oh, see toit. Ühe risoto peamisi koostisosi oli tolle hommiku hommikusöögihelveste ülejääk. Ja me räägime tipprestoranist Euroopa südames, mitte mõnest ühikatoast! Peakäigu ooteks valmistatud seenerooga tutvustades rõhutas peakokk, kui tähtis on nende jaoks, et seened on korjatud restoranist kõigest 1,5 kilomeetri kauguselt ja kohale toimetatud rattaga. Kusjuures igasugune tarnimine käib neil rangelt ainult jalgratastel. See kõik on nii ökoloogiline, et võtab jalust nõrgaks.