KUULA | Olgem realistid, heitepõhine automaks tühjendaks eelkõige maainimeste rahakotti

Samas saatejuht Mart Valner juhtis tähelepanu asjaolule, et kõige suurema heitega autod Eestis ei ole arvatavasti need, mida Tallinna kesklinnas võib kohata, vaid ikka maapiirkondade inimeste vanemad autod. „Olgem realistid, kõige suurema heitega masinad on maapiirkondades. Kui maks on puhtalt heite põhjalt, on see suunatud kõige tugevamalt nende inimestele, kelle jaoks 25 aastat vana diiselauto ongi see, millega nad 20 aastat on tööl käinud,“ rääkis Valner ja lisas, et kas maksus peavad olema mingid erisused, on seetõttu omaette küsimus.