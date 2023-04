Väga madal põhjavee tase ennustab Prantsusmaale tuleval suvel raskemat põuda kui mullusuvisel rekordilisel kuivaperioodil, vahendas Reuters . „Olukord on muret tekitav, sest kogu Prantsusmaa on mõjutatud ja meil on olnud mitu kuiva aastat,“ ütles riigi ilmateenistuse hüdroloog Violaine Bault. Ka tänavune talv oli Prantsusmaal sademetevaene, mistõttu on põhjavesi mitmel pool alla mulluse taseme. Põhjaveega on enim muresid riigi veinikasvatuse piirkonnas Roussillonis ja lõunapoolses Vari piirkonnas, kus asub populaarne Saint-Tropez’ linn.