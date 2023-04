Lastega pered versus vanemaealised: kumma elustiil koormab Eesti keskkonda rohkem?

Leibkondade keskkonnajälje vähendamine sõltub enim riigi energiasüsteemist, kuid ühtteist saavad inimesed ka ise ära teha. Selleks on aga tähtis mõista ühiskonnas valitsevaid tarbimismustreid ja hoiakuid.

Lastega peredel suur liikuvuse jalajälg

Arenguseire Keskuse arvutustel on Eestis suurim keskkonnajälg – 3,9 korda üle Maa taluvuspiiri – vanemaealiste leibkondadel. Selle peamiseks põhjuseks on elukoha küttega seotud keskkonnakoormus. Samas on vanemaealistel leibkondadel keskmisest väiksem liikuvuse keskkonnajälg: vanemaealistel 0,3, keskmiselt 0,6. Lisaks tarbivad vanemaealised keskmisest vähem erinevaid seadmeid.