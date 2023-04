TÜ magistrant: lisaks kliimaministrile vajab Eesti ka rohevolinikke

Ka Soome omavalitsuste uuring näitas, et kestliku arengu juhtimine kohalikes omavalitsustes on tihti ühe juhi vastutusala, kuid on selge vajadus koordinaatori järele, kes aitaks lünki täita. Eestis on aga eeskujuks nii Tartu maakond kui linn, kus on valdkonnaülene juhtimine juba ellu viidud. Et kestlikkuse eesmärgid struktuurselt õige koha leiaksid, on vastutused jagatud abilinnapeade vahel ning personaliosakonna meeskonnatöö juhtimise spetsialistid vastutavad teenuste tervikliku juhtimise eest.