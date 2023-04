Tulevane kliimaseadus luuakse kas keskkonna või saastavate ettevõtete kaitsmiseks. Kumb jääb peale?

„Keskkonnaühendused tahavad karmi seadust, et saada õigusselgus ja olla eesrindlik riik. Ettevõtjad selgelt tahavad, et nende huvid oleks võimalikult kaua laual või tuleks väga räige kompensatsioon. Seda on näiteks VKG pikalt rääkinud – paar miljonit lauale või laske meil tegutseda. Saab olema väga huvitav ja need arutelud, ma usun, ei lähe kergesti,“ rääkis Madis Vasser.