Eesti majanduse kasutamata potentsiaal: väärtuslikud materjalid koguvad tolmu, uued töökohad jäävad loomata

Olgu tegu puidu- või mööblitööstusega, tootmisjääke tekib ikka. Mure on selles, et ettevõtjad ei näe nende väärtust, rääkis tootmisjääkidele suunatud ostu-müügiplatvormi Materjalivoog kaasasutaja Mayri Tiido. „Nad ei tea, et neid jääkmaterjale on võimalik müüa, mitte ei pea laskma neil kasutult virnades seista või prügimäel lõpetada,“ selgitas ta.