Baltikumi eri valdkondade liidrid panevad seljad kokku ning toovad jätkusuutlikkuse luubi alla

Nagu mainitud, korraldavad festivali üheskoos 15 organisatsiooni. Üheks neist on SEB Pank. „Meie eesmärk pangaga on kiirendada inimeste, ettevõtete ja ühiskonna liikumist jätkusuutlikuma tuleviku suunas – toetades nende teekonda, nõustades neid riskide ja võimaluste osas ning pakkudes jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid. Impact Day on hea näide, kuidas era-, riigi- ja kolmas sektor nügivad meid üheskoos mõtlema ja tegutsema. Kindlasti tagab teadlikkuse kasv jätkusuutlikkuse teemadest meie regioonile edu ja kiirema muutuse,“ sõnas SEB panga juht Allan Parik.