Kliimanoored lõpetavad iganädalase streikimise

Eesti esimese kliimastreigi üks korraldaja ja FFF Eesti üks juhtliikmeid Kertu Birgit Anton ütles, et organisatsioon otsustas lihtsalt oma ressursid suunata teistesse tegevustesse. „Meile paistab, et nendel meeleavaldustel ei ole enam seda mõju, mis neil oli siis, kui me alustasime neli aastat tagasi. Me oleme vabatahtlik liikumine, me teeme seda kõik enda vabast ajast ja me püüame saavutada võimalikult suurt mõju, mistõttu meile tundus, et tegeleme vahepeal teiste taktikatega. Korraldame teistsuguseid üritusi, mõjutame maailma teistmoodi. Eesmärgid on ikka samad, lihtsalt muutub see, kuidas me selle poole pürgime.“

Anton tõdes, et eestlased ei ole harjunud tänavatel meelt avaldama. „Me oleme rohkem inimesed, kes kiruvad süldilauas, aga sinna see tihti jääbki, mis tähendab, et ka korraldajana on see raske. Annad endast kõik ja kohale tuleb ehk 20 inimest. See on väsitav, eriti kui näed, kuidas sõbrad Euroopas korraldavad tuhandetega meeleavaldusi.“ Siiski leiab Anton, et FFF Eesti edendas Eestis meeleavalduste kultuuri, millest on eeskuju võtnud ka poliitilised erakonnad.

Streikide lõpetamine annab Antoni sõnul ühiskonnale sõnumi, et ka aktivistid on paindlikud ja panevad tähele, mis ühiskonnas toimub, ning kohanevad vastavalt. Ta kinnitas, et kui organisatsioon näeb selleks vajadust, korraldavad nad meeleavaldusi ka edaspidi.