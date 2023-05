New Yorki ähvardab raskete pilvelõhkujate tõttu uppumine

Teadlased on leidnud, et rasked pilvelõhkujad on üks põhjustest, miks New Yorgi linn vaikselt upub, kirjutas The Guardian. Linna ehitised kaaluvad teadurite arvutuste järgi kokku sama palju kui 140 miljonit elevanti. Kui keskmiselt vajub linn 1-2 mm aastas, siis mõned linna piirkonnad upuvad sellest kaks korda kiiremini. Ehitistest tingitud uppumine suurendab linnas üleujutuste ohtu.