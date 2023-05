Kliimakaasuse edu oleneb riigi õigussüsteemist. Kuid ka kaotus jätab tulevikku mõjutava jälje

„See, et noored peavad minema oma riigi vastu kohtusse selleks, et riik sõna otseses mõttes nende tulevikku ära ei põletaks, ei ole midagi vahvat või normaalset. Normaalses olukorras käivad gümnaasiuminoored pidudel, on rõõmsad ja mõtlevad selle peale, kuhu ülikooli minna, mitte selle peale, millal on kohtuasja järgmine tähtaeg,“ ütles Kertu Birgit Anton aktivistide organisatsioonist Fridays For Future Eesti (FFF Eesti), mis on Eesti esimese ja seni ainsa kliimakaasuse algataja.