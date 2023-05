Enamik maailma suurimaid järvesid on kokku kuivamas

Kui üldine arvamus teadlaste seas on, et muutuva kliima tõttu on maailma kuivad alad tulevikus veelgi kuivemad ning niisked alad veelgi niiskemad, siis konkreetse uuring leidis, et järved on kokku kuivanud isegi niisketes piirkondades. Üle maailma elab kuivavate järvede lähistel ligikaudu 2 miljardit inimest, keda see trend otseselt mõjutab.