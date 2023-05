Google’i üleujutuste ennustamise lahendus on nüüd ka Eestit saadaval

Selleks, et toetada üleujutuste suhtes haavatavaid elanikkondasid, kellel puudub ligipääs hoiatustele, teeb Google.org koostööd organisatsioonidega nagu India Punane Rist ja Yale'i ülikooli kaasava majanduse rühm. Koostöö eesmärk on luua väljaspool võrguühendust toimivad hoiatusvõrgustikud, kus koolitatud, motiveeritud ja usaldusväärsed vabatahtlikud võimendavad Flood Hub'i hoiatusi. Yale'i ülikooli viimased tulemused näitasid, et kohalike vabatahtlikega elanikkonna rühmad said hoiatuse 50% suurema tõenäosusega enne, kui üleujutav vesi nendeni jõudis. See võib olla elu või surma suhtes otsustav tegur.