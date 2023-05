Sadade miljonite eest 61 töökohta ja sadu enneaegseid surmasid. Põlevkiviõlitehas ootab rohelist tuld

Eesti Energia täiendab oma Auvere energiakompleksi uue põlevkiviõlitootmisseadmega. Tehase eelarve on 321 miljonit eurot ja pärast valmimist pakub see tööd 61 inimesele. Kuigi seadme ehitus on lõppjärgus, pole täiesti kindel, et see tööle saab hakata, sest sellel pole veel keskkonnaameti kompleksluba.