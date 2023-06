Epp Kärsin: ärge elage teiste järgi, elage iseendale

Oled öelnud, et kui voodis kõik toimib, vähenevad kodus teisedki pinged. Kas seda saaks ka laiemalt rakendada, näiteks planeedi päästmisele?

Inimese algolemus on armastus, kuid kahjuks pole see kõigile hoomatav. Nende inimeste sees, kes end väärtustavad ja armastavad ning on õnnelikus paarisuhtes, on kergus. Seksuaalenergiast on meile nii vähe räägitud, aga see on kõige võimsam energia. Iga rakk meie kehas on sellega laetud.

Kui inimesel on kontakt oma seksuaalse väega, siis on ta ääretult loominguline. Temaga ei ole võimalik manipuleerida, sest ta tajub ja tunnetab oma maailma väga sügavalt. Iga ilma häbita seksuaalne kogemus, mida jagatakse ilusal ja puhtal moel, avardab meie naudingute maailma. See on energeetiliselt üks võimsamaid kogemusi.

Tajume seksuaalsust väga erinevalt, see sõltub energeetikast, vibratsioonidest, mõttemaailmast, sellest, kui hea kontakt on inimesel iseenedaga. Paljud inimesed ei ole kunagi kogenud taevast paradiisi maa peal, aga kui nad selle kogemuse saavad, on see täielik nirvaana. Ja see on igas inimeses olemas. Sageli aga blokeerime ja piirame seda ise, laseme end mõjutada teiste arvamustest. Ärge elage teiste järgi, elage iseendale.

Õnnelik paarisuhe mõjutab kõiki eluvaldkondi: tööalaseid suhteid, produktiivsust, loomingulist, vabadust, julgust ja intuitsiooni. Düsfunkstionaalses paarisuhes olles, kus oleme õnnetud ning meid ei toetata, ei suuda me ka täielikult tööle keskenduda. See, mis meie koduseinte vahel toimub, jookseb alateadlikult allhoovusena ning mõjutab meid ümbritsevat.