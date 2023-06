Rasmus Rask: planeet säilib, aga kas inimkond säilib?

Tagasi ookeanide juurde

Rasmuse unistused ja soovid on tänaseks palju muutunud: „Olen mures kliima soojenemise pärast. Tundub, et toimunud nihked on juba pöördumatud. 1,5 kraadist ei ole enam mõtet rääkida, pigem tõuseb planeedi temperatuur sajandi lõpuks 3-4 kraadi. Elupaiku saab vähem olema. Planeet säilib, aga kas inimkond säilib?“

Seda Rasmus ei karda, et kliimakriisi tagajärjel toidunappust karta on. „Meil on kasutada kasvõi kogu ookeanide ressurss. Siin on potentsiaal, mis on senini veel suuresti kasutamata. Küsimus on selle ressursi ära kasutamises – kui efektiivselt ja odavalt me suudame toitu toota. Ma ei arva, et toidu küsimus oleks eksistentsialistlik, baastasandil ei ole viimnepäev veel kätte jõudnud,“ selgitab ta.

Uurin, kas viljakas pinnas, kus toitu kasvatada, on ohus. „Traditsioonilises, n-ö porgand mullas tüüpi põllumajanduses, on puutumata ressurssi ja viljakat pinnast tõesti üha vähem. Põhjuseks on intensiivne tegevus, mille käigus viljakas muld aina lühema tsükli käigus ära kasutatakse. Mahetoidu tootmise tsükkel, mil kasulikud ressursid ära kasutatakse, võiks olla ca 30-50 aasta pikkune, kuid intensiivses põllumajanduses on see vaid 3-5 aasta pikkune.“

Ta jätkab: „Ettevõtjana näen riskide kõrval ka võimalusi. Kui oleksin analüütik või teadur, siis võiksin seda pilti näha puhtalt negatiivse trendina, kuid ma ei ole ega näe ka olukorda nii. Ma usun, et inimkond on võimeline neis väljakutsetes jõudma uute innovatsioonide ja teadmiste ning seega ka uue tasakaaluni. 100 aasta taguse kogukondliku põllumajanduse juurde, isegi kui me seda tahame, ei lähe me tõenäoliselt kunagi tagasi. Tahan ise üha rohkem näpud mulda panna ja oma toitu kasvatada, kuid ma ei näe, et see võiks olla jätkusuutlik mudel. Me ei saa kõik endale tulevikus ise toitu kasvatada.“

Kus on probleem, seal on ka lahendus