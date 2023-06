Kadri Haljas: psühholoog ei saa inimest 24/7 läbi elu vedada

Kas on olemas andmeid selle kohta, kuidas teie mänguline lähenemisviis on aidanud lastel säilenõtkust tõsta?

Selles osas meeldib mulle väga, mida ajuteadlane Jaan Aru alati räägib, et peame pikka perspektiivi vaatama. Tibusid loetakse alles 30 aasta pärast. Kõige tähtsam on toetatud, avatud keskkond, kus lapsel on turvaline olla ja ta julgeb oma emotsioone näidata ning asju välja öelda. Kui sa tunned, et oled hoitud, siis oled sa kõigeks võimeline. Lapsevanematel on siin suur roll regulaarselt kohal olla ja küsida, kuidas lapsed end tunnevad? Erinevad emotsioonid on okei, pole ühtegi halba emotsiooni. Kui viha läheb üle agressiivsuseks, siis oleme probleemi ees, aga tunded kui sellised on kõik normaalsed.

Öeldakse, et vanemate loodud vundament ja esimesed kolm aastat on lapse säilenõtkuse kujunemisel väga olulised.

Lisaks puuduvad sageli nende täiskasvanute jaoks, kes on täna lapsevanemad, vaimse tervise alased teadmised, sest valdkond oli alles hiljuti Eestis veel üsna tundmatu. Igaüks pidi põlveotsas välja mõtlema, kuidas hakkama saada. Kui me pole ise õppinud, kuidas oma vaimse tervise eest hoolitseda, siis on seda ka väga keeruline oma lastele edasi anda.

Me ei ela ideaalses maailmas, kus kõikide laste areng on toetatud. On palju elemente, mis võivad lapseeas raskusi tekitada. Osad nendest tulenevad näiteks keskkonnast, sh eakaaslaste käitumine, kiusamine, probleemid vanematega jne. Me ei sünni oskustega, et stressiga toime tulla. Peame neid õppima nagu ka muid asju oma elus. Meil kõigil on selleks eeldused olemas. Seda kõike kokku mõjutavad nii geenid kui ka keskkond.

Me elame kriiside ajastul, kus üks kriis ajab teist taga. Lapsed ja noored muretsesid juba enne koroonapandeemiat ja Ukraina sõda planeedi tuleviku pärast. Tekib lootusetuse tunne ja see on väga suureks stressifaktoriks vaimse tervise häirete välja kujunemisel. Ka täiskasvanuid mõjutab ühiskonna kiire areng, katsu sa selles rattas hakkama saada. See, kuidas ühiskond liigub, mõjutab meid väga palju.

Seda, kuidas meie mäng on laste arengut toetanud, saame suures plaanis alles aastate pärast mõõta. Jälgime oma teadustöös ja uurimustes kolme komponenti: laste elukvaliteeti, nende vaimset tervist ja kaasatust ehk engagementi.

Mängu eesmärk on positiivsete käitumuslike muudatuste esilekutsumine ja säilenõtkuse edendamine, et lastel oleks parem olla, et nad saaksid endaga paremini hakkama. Ja seda positiivset mõju oleme me oma uuringutes ka näidanud. Täna me enam selliseid suuri kliinilisi uuringuid ei tee, vaid jälgime mõju mängusiseste andmete abil. Kui lapsed on 30 päeva rakendust kasutanud, siis uurime selle efektiivsust, atraktiivsust ja kasutusmugavust ning kõik saavad tagasisidet anda. Ja lapsed ütlevadki, et on õppinud end paremini tundma ja oskavad oma tunnetega paremini toime tulla.

Kuidas sa mängulisuseni jõudsid?

Olen tausta poolest lastepsühholoog. Kõik sai alguse sellest, et sain aru, et meil on spetsialistidest koguaeg puudus ning sellele oleks vaja lahendust. Hakkasin mõtlema, kas oleks võimalik seda teha läbi tehnoloogia ja jõuda rohkemate lasteni, et neil oleksid tööriistad, et enda vaimse tervisega tegeleda.

Kaasame kogu protsessi palju lapsi, sest nemad on eksperdid. Tuli välja, et mobiilimängud on nende jaoks turvaline, tuttav ja intuitiivne keskkond. Miks mitte panna sinna ka õpetlik komponent juurde? Lapsed saavad lõbusalt mängida ja samal ajal õpivad läbi mänguliste tegevuste.

Meie eesmärk on, et lapsed tegeleksid oma vaimse tervisega ning õpiksid tehnikaid, kuidas erinevates olukordades paremini toime tulla. Nad saavad mängu abil erinevad teraapiakoolkonnad läbi teha ja valida siis need, mis neile meeldivad.

Miks on psühholoogi juurde minemine ja vaimne tervis suuresti endiselt tabu?