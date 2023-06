Uuring: ettevõtted ootavad riigilt suuremat tuge rohepöörde läbiviimiseks

Ettevõtete teadlikkus rohepöörde olemusest ja kestlikkusaruandlusest muutub aina olulisemaks, kuna lähiaastail peavad ka Eesti ettevõtted hakkama järk-järgult raporteerima oma majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste (ESG) mõjude kohta. Kuigi otseselt puudutab see aruandlus Eestis vaid suuremaid ettevõtteid, hakkab see kaudselt mõjutama kõiki, kes näiteks teevad aruandluskohuslastele allhanget või tahavad pangast investeeringuteks laenu saada.

„Esimesele ringile ettevõtetest hakkab aruandluskohustus kehtima 2025. aasta algusest, kuid see tähendab, et aruanne tuleb esitada 2024. aasta andmetele tuginedes. Seega peab ettevõte olema ennast selleks ajaks nö sobivasse vormi viinud, et oleks võimalik kestlikussaruandluse jaoks kvaliteetseid andmeid koguda,“ selgitas Milttoni vastutustundliku ettevõtluse tiimi juht Helen Tammemäe. „See omakorda tähendab, et praegu on juba üsna viimane aeg ettevõttes jätkusuutlikkuse teemadega tegelema hakata.“