Vanade rehvide maa alla matmine on lubatud võimalikust reostusest hoolimata

Igal aastal tekib juurde ligikaudu 1,5 miljardit kasutatud rehvi. Teadlased eeldavad, et see kogus suureneb aasta-aastalt, arvestades pidevalt kasvavat autode arvu. Üks viis vanadele rehvidele uus elu anda on need plokkidena kokku pressida ja neid plokke näiteks teedeehituses kasutada – ehk teisisõnu maa alla matta.