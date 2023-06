Suurtootjad: riik ei suuda pakendijäätmeid ringlusse võtta, aga nuhtleb selle eest ettevõtteid

Valitsusel küpseb plaan kehtestada veel üks maks, seekord plastpakenditele. Koalitsioonileppes on kirjas, et maksu eesmärk on vähendada pakendijäätmete teket. Kliimaminister Kristen Michal peaks plastimaksu ettepaneku tegema septembris. Toidu- ja joogitootjatele ei ole valitsuse plaan aga meeltmööda.