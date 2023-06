Looduskaitseteadlane Aveliina Helm alustab tööd kliimaministri nõunikuna

Aveliina Helm nentis, et kliimamuutuse ja elurikkuse kaoga seotud väljakutsed on aina pakilisemad ning käegakatsutavamad nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. „Valdkond on väga lai ja infot, milles peab orienteeruma, on palju. Olen kindel, et häid ja edasiviivaid samme saab astuda vaid siis, kui otsuste tegemisel on kättesaadav aja- ja asjakohane teaduslik taustainfo. Soovin tuua ministri meeskonda laiapõhjalist teaduslikku teadmist valdkonna väljakutsetest ja lahendustest. Loodan, et saan sellega kaasa aidata Eesti looduse, keskkonnaseisundi ja inimeste heale käekäigule,“ sõnastas Helm oma töösuuna ministri nõunikuna.