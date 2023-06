Eksperdid selgitavad: mis põhjustab praegu Eestis valitsevat põuda?

Võrdluseks tõi ta välja, et viimase saja aasta jooksul on kõige kuivemad juunikuud olnud 1969. ja 1933. aastal, mil Eesti keskmine sajuhulk oli 15 mm. Loodla sõnul on võimalik, et selleaastane jaanikuu läheb ajalukku Eesti ühe kõige kuivema juunikuuna. „Hetkel hoiab tänavune juuni edetabelis esimest kohta, kuid kuu ei ole veel läbi,“ märkis ta.