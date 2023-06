Reet Aus: lõppude lõpuks on asi ikkagi inimestes

Reet Aus (Aus Design'i ja Upmade'i asutaja) on juba aastaid tegutsenud selle nimel, et moetööstus muutuks jätkusuutlikumaks. Mida ta selle aja jooksul mõistnud on ning mida saaks igaüks meist teha, sellest rääkis Reet Baltikumi suurima jätkusuutlikkuse festivali Impact Day peakorraldaja Merili Ginteriga.