Uuring: üha soojemas Euroopas võivad suureneda sääskede põhjustatud haigus- ja surmajuhtumid

Klassikalisele dengue palavikule on iseloomulik äge algus kõrge palaviku, pea-, liiges-, lihas- ja seljavaluga. Dengue hemorraagiline palavik on raske kuluga, eluohtlike tüsistustega haigusvorm, mis tekib sagedamini lastel ja noorukitel. WHO andmetel haigestub maailmas igal aastal dengue palavikku 50–100 miljonit inimest, nendest poolel miljonil tekib dengue palaviku hemorraagiline vorm ja sureb 20 000- 25 000 inimest, enamasti lapsed.