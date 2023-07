Kas RMK võtab varsti kogu Eesti metsa maha, et üraskitest lahti saada?

Taskuhäälingu „Rohepöörane“ saatejuht Mart Valner kommenteeris, et kui seni on RMK võtnud pea iga metsa maha seetõttu, et seal on üraskid, siis nüüd hakkab RMK võtma metsa maha ennetavalt. Tegelikult ainukene loogiline viis, kuidas olla üraski eest kaitstud, on võtta kõik mets maha, ütles Valner. „See on ökoloogiliselt korrektne. Kui sul ei ole metsa, ei ole sul üraskit,“ märkis saatejuht Madis Vasser. Valner lisas, et RMK käitub justkui inimene, kes leiab enda kodust ämbliku ja arvab, et ainus viis putukast lahti saada on kodu põlema panna.