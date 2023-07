Selle nädala esmaspäev oli maailmas läbi aegade kuumim päev

Ekstreemsused üle ilma

2015. aastal leppisid ÜRO riigid Pariisis kokku, et ülemaailmset temperatuuritõusu püütakse hoida 1,5 kraadi piires. Tänaseks on Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon andmetel 66% tõenäosus, et aasta keskmine temperatuur ületab 1,5 kraadi piiri tänavuse ja 2027. aasta vahel.

Näiteid ekstreemsetest temperatuuridest leiab üle terve maailma. Osades Põhja-Ameerika piirkondades on temperatuur kümme kraadi kõrgem perioodi keskmisest, USA lõunaosas on juba nädalaid kannatanud intensiivse kuumakupli all. Põhja-Aafrikas tõusis temperatuur 50 kraadi lähedale ning Antarktikas, kus on parasjagu talv, registreeriti uus juuli õhutemperatuuri rekord 8.7 kraadi.