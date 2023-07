Juuli esimene nädal oli kõigi aegade kuumim

„Me oleme kaardistamata territooriumil ja võime oodata, et El Niño edasise arenguga purustatakse veel rohkem rekordeid ja need mõjud ulatuvad aastasse 2024,“ ütles WMO kliimateenuste direktor Christopher Hewitt. „See on planeedi jaoks murettekitav uudis.“ Kliimamuutused ja El Niño ilmamudeli varajased staadiumid põhjustasid juba rekordiliselt kuumima juuni.

Selle nädala rekordid on tõenäoliselt kõige soojemad „vähemalt 100 000 aasta jooksul“.

Euroopa kliimaseire teenistus Copernicus ütles uudisteagentuurile AFP, et nende andmed näitasid samuti, et eelmine nädal oli tõenäoliselt kõige kuumem alates 1940. aasta algusest, vahendas the Guardian. Copernicuse kohaselt nägi maailm läinud neljapäeval tõenäoliselt kõrgeimat mõõdetud keskmist temperatuuri, mis saabus pärast mitmeid rekordilisi päevi nädala alguses.

WMO kohaselt oli 7. juulil keskmine temperatuur maailmas 17,24 °C. See on 0,3 °C kõrgem kui eelmine rekord 16. augustil 2016, mis oli tugeva El Niño aasta, kui temperatuur ulatus 16,94 °C.

Kuigi ülemaailmsed temperatuurirekordid põhinevad andmekogumitel, mis ulatuvad tagasi 20. sajandi keskpaigani, on need peaaegu kindlasti kõige soojemad, mida planeet on näinud palju pikema aja jooksul, ütlevad mõned teadlased, võttes arvesse jääsüdametest ja korallrahudest saadud möödunud aastatuhandete kliimaandmeid, kirjutas CNN. Selle nädala rekordid on tõenäoliselt kõige soojemad „vähemalt 100 000 aasta jooksul“, ütles Woodwelli kliimauuringute keskuse vanemteadur Jennifer Francis CNNile, nimetades rekordeid „tohutuks asjaks“.

Alles algus

Eksperdid hoiatavad, et rekord võib sel aastal veel mitu korda puruneda. Berkeley Earthi juhtivteadlane Robert Rohde ütles teisipäeval Twitteri postituses, et maailm „võib järgmise kuue nädala jooksul näha mõnesid veelgi soojemaid päevi“, vahendas CNN.