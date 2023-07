Indias on tomatid kallimad kui kütus

Kui varem maksid inimesed sellistes linnades nagu Mumbai või Delhi kilo tomati eest 40 ruupiat (44 eurosenti), siis nüüd on hinnad tõusnud 160 ruupiani (1,76 euroni) ja kõrgemale, muutes need keskmisele madala sissetulekuga majapidamisele kättesaamatuks, kirjutab the Guardian. Väljaande kohaselt on kaupmehed hoiatanud, et hinnad võivad lähipäevil tõusta rekordtasemele, 200 ruupiale (2,2 eurot) kilo eest, kuna hiljutised tugevad vihmad on rikkunud veelgi rohkem varusid.

Põrgukuumus ja tulvaveed

Juunis tabas Indiat kuumalaine, kus temperatuurid ulatusid 43,5 kraadini. Riigi kahe kõige rahvarohkema osariigi haiglad olid ülekoormatud ja surnuaedade ruumid täis, kusjuures peaaegu 170 inimest suri, kirjutas EuroNews. Juuli on toonud vähe leevendust ja New Delhis registreeriti sel nädalal 40 aasta kõige vihmasem juulikuu päev, kui üleujutustes hukkus vähemalt 22 inimest.

Arvind Malik, 34-aastane tomatikasvataja Kheri Dabdalani külast Kurukshetra piirkonnas Haryanas, rääkis the Guardianile, kuidas haigused hakkasid selle hooaja saaki tabama. „Veebruaris hakkasid tomatitaimede lehed kuivama,“ ütles ta. „Eksperdid ütlesid meile, et meie tomatite haigestumise põhjuseks on ebakorrapärane ilm - temperatuuri järsk tõus ja langus. Me hankisime kallid fungitsiidid ja pritsisime nendega oma saaki. Kuidagi lakkas haigus, kuid alles pärast seda, kui oli hävitatud palju saaki.“

Malik ütles, et kui tavaliselt müüsid nad igal aastal 30 000 kilogrammi tomateid, siis sel aastal suutsid nad sellest vaid poole korjata ja nüüd on ta suurtes võlgades.

Puudus on tabanud isegi kiirtoiduketi McDonald's müügipunkte Indias, kirjutas the Guardian. Põhja-, Ida- ja Lõuna-India McDonald'si filiaalides on välja pandud sildid, et tomatid ei lähe enam burgeritesse ja muudesse roogadesse, kuna neid ei ole piisavalt.

Vaid hiljuti olid hinnad liiga madalad