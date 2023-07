Üleujutused hävitavad Ameerikast Jaapanini sadu elusid

Inimtekkelise kliimakriisi põhjustatud ekstreemne ilm on viimasel kahel nädalal põhjustanud üleujutusi üle maailma. Euroopast Aasiani on paljud linnad tugevate vihmasadude tõttu mattunud tulvavetesse ja kümned inimesed on kaotanud elu. Teadlased ennustavad, et tulevik toob üha rohkem selliseid surmavaid torme.